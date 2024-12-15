Маунта заменили из-за травмы в начале матча с «Сити»: хавбек «МЮ» закрывал лицо руками. Это 2-я травма Мэйсона в сезоне
Мэйсон Маунт получил травму в матче с «Ман Сити».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» на 12-й минуте сел на газон и показал, что ему нужна помощь врачей.
Маунта заменили на 14-й минуте, вместо него вышел Кобби Майну. Англичанин закрывал лицо рукой, уходя с поля. Его утешал Бруну Фернандеш.
Фото: скриншоты трансляции
Это вторая травма Мэйсона в этом сезоне: в августе – сентябре он пропустил три игры «МЮ» из-за повреждения.
В прошлом сезоне Маунт пропустил 27 матчей «Манчестер Юнайтед» из-за травм.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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