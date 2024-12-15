У «МЮ» нет ударов в створ при 4 попытках в 1-м тайме дерби. «Сити» пробил 7 раз – 3 в створ
«Сити» превзошел «МЮ» по ударам в 1-м тайме дерби.
В матче 16-го тура АПЛ «горожане» после первой половины ведут в счете – 1:0. Гол на счету Йошко Гвардиола.
Суммарно «Ман Сити» нанес 7 ударов в первые 45 минут, из которых 3 пришлись в створ ворот «МЮ».
Команда Рубена Аморима ответила четырьмя ударами – ни один из них не был точным.
По владению мячом перевес также на стороне «Сити» – 53 на 47. По пасам также «горожане» впереди – 261 на 236, по угловым – 4:1.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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