«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере

Советник президента «Барселоны» считает, что Ламин Ямаль затмил Килиана Мбаппе.

«Сейчас у нас не лига Мбаппе, а лига Ямаля .

То, что делает Мбаппе, способен делать и Винисиус, но то, что делает Ламин, мог только Месси », – сказал Энрик Масип в подкасте Cafelito.