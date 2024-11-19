«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере
Советник президента «Барселоны» считает, что Ламин Ямаль затмил Килиана Мбаппе.
«Сейчас у нас не лига Мбаппе, а лига Ямаля.
То, что делает Мбаппе, способен делать и Винисиус, но то, что делает Ламин, мог только Месси», – сказал Энрик Масип в подкасте Cafelito.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Sexta
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