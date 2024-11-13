Тебас не считает, что Ямаль станет «новым Месси»: «Я вижу Ламина среди великих, но Лео – лучший в истории. Невозможно оставаться в элите так долго, как он»
Хавьер Тебас поделился мнением о перспективах Ламина Ямаля.
«Я вижу его среди великих, но чтобы стать «новым Месси»...
Сегодня, может быть, он обладает такими же качествами, что Лео в его возрасте, но Месси – это история футбола, он лучший игрок в истории футбола. Это справедливо для любого игрока – ровесника Ямаля: чтобы стать таким, как Месси, нужно оставаться на вершине много лет.
Я думаю, что невозможно оставаться в элите так долго, как Месси. Ламин – совершенно другой игрок, это точно», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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