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Рубен Аморим: «У МЮ» проблемы посерьезнее, чем у «Ман Сити». Мы работаем над простыми вещами, но хотим побеждать как «Сити»

Рубен Аморим считает, что у «МЮ» более серьезные проблемы, чем у «Ман Сити».

«Ман Сити» настолько хорош в своем деле, что в любой момент может изменить ситуацию.

У них очень сильная команда, которая много лет работает вместе. Они много выигрывали, но и немало проигрывали. У нас проблема посерьезнее, потому что мы работаем над простыми вещами, но хотим побеждать как «Манчестер Сити».

И они, и мы переживаем не лучший момент в сезоне. Но это всегда дерби. И мы хотим победить», – сказал тренер «МЮ».

Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
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