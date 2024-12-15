Влахович – фанатам «Юве» после стычки из-за ничьей с «Венецией»: «Я понимаю ваше разочарование. Сейчас важно сплотиться и начать сначала»
Душан Влахович обратился к фанатам «Ювентуса» после конфликта.
Туринцы сыграли вничью с «Венецией» (2:2) в 16-м туре Серии А. Недовольные результатом ультрас «Ювентуса» оскорбляли команду после матча. Влахович накричал на фанатов в ответ, а затем показал большой палец, когда выкрики продолжились.
«Я понимаю разочарование от последних результатов, и вы имеете полное право выражать его.
Я всегда уважал вас и отдавал всего себя ради этой футболки, благодарю за вашу ежедневную поддержку.
Сейчас важно объединиться, поддержать команду и начать сначала, сплотившись», – написал нападающий «Ювентуса» в соцсетях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем