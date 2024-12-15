Влахович – фанатам «Юве» после стычки из-за ничьей с «Венецией»: «Я понимаю ваше разочарование. Сейчас важно сплотиться и начать сначала»

Душан Влахович обратился к фанатам «Ювентуса» после конфликта.

Туринцы сыграли вничью с «Венецией» (2:2) в 16-м туре Серии А. Недовольные результатом ультрас «Ювентуса» оскорбляли команду после матча. Влахович накричал на фанатов в ответ, а затем показал большой палец, когда выкрики продолжились.

«Я понимаю разочарование от последних результатов, и вы имеете полное право выражать его.

Я всегда уважал вас и отдавал всего себя ради этой футболки, благодарю за вашу ежедневную поддержку.

Сейчас важно объединиться, поддержать команду и начать сначала, сплотившись», – написал нападающий «Ювентуса » в соцсетях.