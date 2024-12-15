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Де Брюйне о «Сити»: «В некоторых матчах мы были плохи. Иногда играли хорошо, но не забивали – с «Юве» могли выиграть. Нужно усердно трудиться и пытаться изменить ситуацию»

Кевин де Брюйне высказался о положении «Манчестер Сити» перед дерби.

Сегодня «горожане» примут «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.

«Нужно принять ситуацию и то, что сейчас все идет так, как есть, но не искать оправданий и усердно трудиться, стараться выполнять свою работу и, надеюсь, совершенствоваться.

Были такие матчи, как с «Борнмутом» (1:2), где мы были плохи, были определенные моменты в матче с «Тоттенхэмом» (0:4), но были и моменты, когда мы играли хорошо, но не забивали голы.

То же самое было и с «Ювентусом» (0:2), мы могли выиграть со счетом 1:0 или 2:0. Мы этого не сделали, пропустили и попали в неприятности. На данный момент все идет именно так, и мы должны попытаться найти что-то, чтобы это изменить, но качество все еще с нами», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
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