Де Брюйне о «Сити»: «В некоторых матчах мы были плохи. Иногда играли хорошо, но не забивали – с «Юве» могли выиграть. Нужно усердно трудиться и пытаться изменить ситуацию»
Сегодня «горожане» примут «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.
«Нужно принять ситуацию и то, что сейчас все идет так, как есть, но не искать оправданий и усердно трудиться, стараться выполнять свою работу и, надеюсь, совершенствоваться.
Были такие матчи, как с «Борнмутом» (1:2), где мы были плохи, были определенные моменты в матче с «Тоттенхэмом» (0:4), но были и моменты, когда мы играли хорошо, но не забивали голы.
То же самое было и с «Ювентусом» (0:2), мы могли выиграть со счетом 1:0 или 2:0. Мы этого не сделали, пропустили и попали в неприятности. На данный момент все идет именно так, и мы должны попытаться найти что-то, чтобы это изменить, но качество все еще с нами», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий