Мотта о стычке Влаховича с ультрас «Юве»: «Он первый, кто хочет переломить ситуацию. Фанаты вольны выражать свои чувства, но с уважением. Оскорбления неприятно слышать»

Тиаго Мотта высказался о стычке Душана Влаховича и ультрас «Ювентуса».

Ранее стало известно, что после ничьей с «Венецией» (2:2) игроки «Ювентуса» подошли к фанатской трибуне и были встречены оскорблениями и критикой со стороны ультрас. Нападающий накричал на болельщиков в ответ, жестом призвал их успокоиться, а затем показал большой палец, когда выкрики продолжились.

«У болельщиков есть свобода самовыражения, в том числе с помощью свиста. Однако очевидно, что уважение необходимо, даже в этой работе. Вас могут критиковать, но не оскорблять. Это неприятно слышать.

Влахович первый, кто хочет переломить ситуацию, и болельщики вольны выражать свои чувства, но всегда с уважением», – приводит слова главного тренера «Ювентуса» Ilbianconero.com.

Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились