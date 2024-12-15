Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились
Вчера команда дома сыграла вничью (2:2) с «Венецией» в 16-м туре Серии А.
Предыдущие матчи против «Болоньи», «Лечче», «Милана» также завершились вничью.
Как и в игре с «Болоньей» (2:2), команда сравняла счет благодаря пенальти, который реализовал Душан Влахович. До этого момента, как и на прошлой домашней игре, ультрас скандировали «покажите яйца».
После финального свистка игроки «Ювентуса» подошли к фанатской трибуне и были встречены оскорблениями и критикой со стороны ультрас.
Сообщается, что Влахович гневно отреагировал на это, накричав на болельщиков и жестом призвав быть менее суровыми к игрокам. По данным Sky Sport Italia, оскорбления продолжились, когда игроки ушли, а нападающий снова повернулся к ультрас, саркастически подняв большой палец.
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