  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» не футбольная команда, а коммерческая структура. Каждый игрок РПЛ хочет туда, а у клуба манера все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду». Кавазашвили о петербуржцах
11

«Зенит» не футбольная команда, а коммерческая структура. Каждый игрок РПЛ хочет туда, а у клуба манера все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду». Кавазашвили о петербуржцах

Анзор Кавазашвили дал оценку селекционной политике «Зенита».

– Какие сейчас у «Зенита» еще проблемы, кроме строгого судейства, не позволяющие набрать крейсерский ход?

– «Зенит» допускает лишнее, как очень элитная команда… Хулиганит. В чем это выражается? Не секрет, что каждый футболист, который выступает в российском чемпионате, хочет оказаться в питерском клубе. Потому что сине-бело-голубые постоянно побеждают во всех турнирах.

Плюс в Петербурге очень высокооплачиваемые контракты с большими бонусами и так далее. Самый богатый клуб. Все в него стремятся.

– По крайней мере, многие.

– Тем более когда руководство имеет в огромном количестве тех самых агентов – и наших, и зарубежных, готовых предоставить своих клиентов. Ведь даже долго уговаривать не надо.

Кто-то из топ-менеджеров сказал: «Эй, дорогой Бакаев, хочешь в «Зенит»? Эй, дорогой Соболев, как насчет Питера?» И они сломя голову летят туда. Думают, что их ждет манна небесная! Но им просто приоткрыли двери в основной состав.

А дальше что? На каждую позицию в команде несколько человек, сине-бело-голубые собирают всех лучших из российских клубов. У них два равноценных состава.

– Как минимум.

– Но в итоге в «Зените» эти игроки, попав в такую ситуацию, сами себя сажают на одно место. И потом, к примеру, не знают, кого ставить центральным нападающим. Сергеева пригласили из «Крыльев» и отправили в резерв, пока он опять не вернулся в Самару. Взяли Бакаева из «Спартака». Подпускали, подпускали – и до свидания!

Сейчас Соболева испортят – не будут ставить! Кассьерру, который играет нормально, тоже заменяют. Не понимаю, зачем им это нужно?

– Только тех, кто реально пригодится.

– Но, к сожалению, у «Зенита» такая манера: все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду. Они зарабатывают на этих футболистах деньги.

«Зенит» сейчас не футбольная команда, а коммерческая структура, – заявил бывший вратарь «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт уик-энд»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoАнзор Кавазашвили
logoМатео Кассьерра
logoИван Сергеев
logoКрылья Советов
logoЗелимхан Бакаев
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьяков о «Зените»: «Феерившие легионеры либо снизили требования к себе, либо нет мотивации. Плохая игра Клаудиньо, Вендел не так хорош. Так как в старте 90% иностранцев, отсюда и результат»
4сегодня, 18:20
Дьяков про РПЛ: «Зенит» не будет чемпионом, если соперники в себя поверят. «Спартак» пару матчей назад был в 8-9 очках от него, а сейчас – в 2. «Краснодар» рядом, «Локо» и «Динамо» не так далеко»
22сегодня, 16:43
Владислав Радимов: «Спартак» – наибольшая опасность для «Зенита». Если усилятся, станут главным конкурентом в борьбе за чемпионство»
28сегодня, 12:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Райо Вальекано» – «Реал». 2:1 – Вальверде дальним ударом отыграл один гол! Онлайн-трансляция
674 минуты назадLive
Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии GiveMeSport. Беллингем – 2-й, Виртц – 4-й, Эндрик и Гюлер выше Гави
414 минут назад
Трой Дини: «Не думаю, что Дьокереш – прирожденный бомбардир. Если бы он мог привести «МЮ» или «Арсенал» к титулу, они бы его уже купили»
539 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо», «Севилья» обыграла «Сельту», «Жирона» уступила «Мальорке»
12543 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Реймса», «Марсель» сыграл 1:1 с «Лиллем», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лионом» в воскресенье
744 минуты назадLive
«Ман Сити» пообщался с Погба o трансфере. Хавбек сомневается из-за игры за «МЮ» и предпочел бы Италию, Испанию или Германию (The Independent)
3451 минуту назад
«Аталанта» роликом с российской песней «Сигма-бой» отметила 10-ю победу подряд в Серии А
1459 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Венецией», «Наполи» победил «Удинезе», «Аталанта» одолела «Кальяри»
2659 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» проиграла «Майнцу», «Байер» победил «Аугсбург», «Санкт-Паули» уступил «Вердеру»
31сегодня, 19:42
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Фулхэмом», «Арсенал» и «Эвертон» не забили, «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
379сегодня, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 3:1 с «Удинезе»: «Наполи» контролировал игру от начала до конца. Мы должны играть так – владеть мячом, доминировать, прессинговать высоко и не отдавать инициативу»
12 минут назад
«Ювентус» – «Венеция». 1:0 – Гатти забил на 19-й. Онлайн-трансляция
724 минуты назадLive
«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 18 декабря в Катаре
530 минут назад
Марков не верит, что игроки могут прожить на 30 000 рублей: «Конечно, если запрешься дома и не будешь выходить... Но я бы так не смог»
430 минут назад
Кавазашвили о легионерах РПЛ: «8-10 серьезных исполнителей, остальные – посредственные. Жаль, что вместо наших ребят появляются разноцветные футболисты»
1139 минут назад
Межконтинентальный кубок. «Пачука» по пенальти победила египетский «Аль-Ахли»
40 минут назад
«Реймс» – «Монако». Головин играет. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Обухов о предвзятости судей: «В 70-80% матчей было такое чувство. Доказательств нет, только догадки»
152 минуты назад
«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом в смешанной эстафете на ЧМ на короткой воде: «Ждем на «Газпром Арене»!»
1сегодня, 19:37Фото
У «Жироны» три подряд поражения и серия из шести матчей без побед
6сегодня, 19:25
Рекомендуем