«Зенит» не футбольная команда, а коммерческая структура. Каждый игрок РПЛ хочет туда, а у клуба манера все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду». Кавазашвили о петербуржцах

Анзор Кавазашвили дал оценку селекционной политике «Зенита».

– Какие сейчас у «Зенита» еще проблемы, кроме строгого судейства, не позволяющие набрать крейсерский ход?

– «Зенит» допускает лишнее, как очень элитная команда… Хулиганит. В чем это выражается? Не секрет, что каждый футболист, который выступает в российском чемпионате, хочет оказаться в питерском клубе. Потому что сине-бело-голубые постоянно побеждают во всех турнирах.

Плюс в Петербурге очень высокооплачиваемые контракты с большими бонусами и так далее. Самый богатый клуб. Все в него стремятся.

– По крайней мере, многие.

– Тем более когда руководство имеет в огромном количестве тех самых агентов – и наших, и зарубежных, готовых предоставить своих клиентов. Ведь даже долго уговаривать не надо.

Кто-то из топ-менеджеров сказал: «Эй, дорогой Бакаев, хочешь в «Зенит»? Эй, дорогой Соболев, как насчет Питера?» И они сломя голову летят туда. Думают, что их ждет манна небесная! Но им просто приоткрыли двери в основной состав.

А дальше что? На каждую позицию в команде несколько человек, сине-бело-голубые собирают всех лучших из российских клубов. У них два равноценных состава.

– Как минимум.

– Но в итоге в «Зените » эти игроки, попав в такую ситуацию, сами себя сажают на одно место. И потом, к примеру, не знают, кого ставить центральным нападающим. Сергеева пригласили из «Крыльев » и отправили в резерв, пока он опять не вернулся в Самару. Взяли Бакаева из «Спартака». Подпускали, подпускали – и до свидания!

Сейчас Соболева испортят – не будут ставить! Кассьерру, который играет нормально, тоже заменяют. Не понимаю, зачем им это нужно?

– Только тех, кто реально пригодится.

– Но, к сожалению, у «Зенита» такая манера: все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду. Они зарабатывают на этих футболистах деньги.

«Зенит» сейчас не футбольная команда, а коммерческая структура, – заявил бывший вратарь «Спартака».