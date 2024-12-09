Черчесов о сборной Казахстана: «Идет перестройка, Лига наций многое нам дала – могу сказать, куда идет европейский футбол. Давление – медицинский термин, у нас оно нормальное»
– Каким для вас получился 2024 год?
– Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам.
Сегодня, хотим мы того или нет, мы единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.
– Давление казахстанских и российских СМИ различается?
– Давление – термин медицинский, оно у нас нормальное. А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают – это нормально.
Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся.
– Не каждый понимает эмоции тренера сразу после окончания матча?
– Если бы это было лет 10-15 назад, возможно, у меня реакция была бы иной.
– Горячее?
– Более эмоциональной, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
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