Черчесов о сборной Казахстана: «Идет перестройка, Лига наций многое нам дала – могу сказать, куда идет европейский футбол. Давление – медицинский термин, у нас оно нормальное»

Станислав Черчесов подвел итоги работы в сборной Казахстана в 2024 году.

– Каким для вас получился 2024 год?

– Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам.

Сегодня, хотим мы того или нет, мы единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.

– Давление казахстанских и российских СМИ различается?

– Давление – термин медицинский, оно у нас нормальное. А ваш брат, где бы мы ни работали, везде одинаков: все хотят результатов и правильно делают – это нормально.

Уважаю вашу профессию, иногда бывают вопросы больше эмоциональные, нежели профессиональные. Но бывают ситуации, когда желания с возможностями расходятся.

– Не каждый понимает эмоции тренера сразу после окончания матча?

– Если бы это было лет 10-15 назад, возможно, у меня реакция была бы иной.

– Горячее?

– Более эмоциональной, – сказал главный тренер сборной Казахстана .