Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» (2:1) в матче в честь Иньесты в Токио. Победу принес автогол Санса после прострела Андреса, 45 725 зрителей посетили игру
Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» в матче в честь Андреса Иньесты.
Игра завершилась со счетом 2:1. Счет открыл Хавьер Савиола на 31-й минуте. На 69-й минуте Хавьер Бальбоа сравнял счет. В добавленное время игрок «Реала» Фернандо Санс забил автогол после прострела с фланга от Андреса Иньесты.
Матч был посвящен Иньесте, который в октябре завершил карьеру. Перед началом игры представители «Реала» вручили 40-летнему полузащитнику в знак уважения клубную футболку с его фамилией.
Сообщается, что матч посетили 45 725 зрителей.
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