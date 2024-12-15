Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» (2:1) в матче в честь Иньесты в Токио. Победу принес автогол Санса после прострела Андреса, 45 725 зрителей посетили игру

Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» в матче в честь Андреса Иньесты.

Игра завершилась со счетом 2:1. Счет открыл Хавьер Савиола на 31-й минуте. На 69-й минуте Хавьер Бальбоа сравнял счет. В добавленное время игрок «Реала» Фернандо Санс забил автогол после прострела с фланга от Андреса Иньесты .

Матч был посвящен Иньесте, который в октябре завершил карьеру. Перед началом игры представители «Реала » вручили 40-летнему полузащитнику в знак уважения клубную футболку с его фамилией.

Сообщается, что матч посетили 45 725 зрителей.