Аморим перед дерби: «Ман Сити» находится в лучшей ситуации – даже в текущий момент. «МЮ» постарается выиграть»
Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» постарается обыграть «Манчестер Сити».
Дерби Манчестера пройдет 15 декабря в матче 16-го тура АПЛ.
«Это еще один матч против очень хорошего соперника. Обе команды испытывают трудности, поэтому надеюсь, что в дальнейшем мы сможем почувствовать вкус настоящего дерби.
И я знаю, что для болельщиков это важный матч, но моя задача сейчас – улучшать игру команды и выигрывать матчи. Мы постараемся выиграть.
Соперник сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы, с точки зрения понимания игры, стиля и уверенности в себе – даже в текущий момент.
Поэтому нашей команде нужно сфокусироваться на многих аспектах. Конечно, у нас есть стратегия, и мы постараемся выиграть матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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