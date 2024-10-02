Милик перенес новую операцию на колене. Форвард восстанавливается от полученной перед Евро травмы
Аркадиушу Милику потребовалась новая операция на левом колене.
Форвард «Ювентуса» и сборной Польши получил повреждение мениска в игре против Украины перед Евро-2024. 10 июня ему сделали селективную атроскопическую менискэктомию, то есть операцию по удалению части мениска.
Сегодня туринский клуб уведомил о новом хирургическом вмешательстве. Нападающему сшили остатки мениска.
«Время восстановления игрока будет определено после дальнейших клинических обследований», – отмечается в сообщении.
В прошлом сезоне Милик провел 32 игры в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
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