Милик перенес новую операцию на колене. Форвард восстанавливается от полученной перед Евро травмы

Аркадиушу Милику потребовалась новая операция на левом колене.

Форвард «Ювентуса » и сборной Польши получил повреждение мениска в игре против Украины перед Евро-2024. 10 июня ему сделали селективную атроскопическую менискэктомию , то есть операцию по удалению части мениска.

Сегодня туринский клуб уведомил о новом хирургическом вмешательстве. Нападающему сшили остатки мениска.

«Время восстановления игрока будет определено после дальнейших клинических обследований», – отмечается в сообщении.

В прошлом сезоне Милик провел 32 игры в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .