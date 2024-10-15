Ди Канио о Зиркзе: «Он медлителен для АПЛ. «МЮ» принимает безумные решения несколько лет. Они могли бы отдать его в аренду – для «Юве» Джошуа был бы идеален»

Паоло Ди Канио назвал Джошуа Зиркзе «медленным» и посоветовал уйти из «МЮ».

23-летний форвард из Нидерландов забил 1 гол в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед ».

«Я бы отправил Зиркзе в аренду. Они уже несколько лет принимают безумные решения, и ни одно из них не работает, включая Зиркзе, который немного медлителен для Премьер-лиги.

Возможно, он докажет мне, что я не прав, забивая голы и показывая отличные результаты, но в Англии игрока сразу же атакуют, на игроках свистят на 30% меньше фолов.

Мы видели влияние Джошуа на «Болонью» в Италии. Посреди всей этой неразберихи в «Юнайтед» они могли бы отдать его в аренду. У них есть Хейлунд , есть Рэшфорд , который может играть нападающего.

Зиркзе был бы идеальным кандидатом для «Ювентуса», в том числе и потому, что это позволило бы Мотте иметь нападающего с характеристиками, отличающимися от тех, что есть у Влаховича .

Зиркзе не выдающийся бомбардир, он не из тех, кто может забить 25 голов за сезон, но он помогает другим играть хорошо», – сказал бывший нападающий «Вест Хэма» и «Ювентуса » Ди Канио в интервью Tuttosport.