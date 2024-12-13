«Мудрик – выдающийся игрок, но дорогой и с контрактом до 2031 года». Спортдиректор «Баварии» Эберль об интересе к вингеру «Челси»

Спортдиректор «Баварии» высказался о возможном подписании Михаила Мудрика.

«Он выдающийся футболист. У него контракт с «Челси » до 2031 года, он стоит очень много.

Мы, конечно, следим за ситуацией на рынке, а Мудрик , разумеется, выдающийся игрок, но на данный момент это всего лишь слухи», – сказал Макс Эберль .