«Мудрик – выдающийся игрок, но дорогой и с контрактом до 2031 года». Спортдиректор «Баварии» Эберль об интересе к вингеру «Челси»
Спортдиректор «Баварии» высказался о возможном подписании Михаила Мудрика.
«Он выдающийся футболист. У него контракт с «Челси» до 2031 года, он стоит очень много.
Мы, конечно, следим за ситуацией на рынке, а Мудрик, разумеется, выдающийся игрок, но на данный момент это всего лишь слухи», – сказал Макс Эберль.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем