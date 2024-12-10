«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о своей карьере

Антон Терехов рассказал о бывших партнерах по «Динамо».

– В дубле «Динамо» ты играл с Иваном Зириковым, который до недавнего времени выступал в Медиалиге. С ним советовался [во время перехода в 2Drots]?

– Да, он меня сюда очень звал, когда играл в «Броуках». Рассказывал, как тут все, что все развивается и интересно. От него узнавал о Медиалиге.

– Он вернулся в профессиональный футбол – в «Динамо» Санкт-Петербург. У тебя есть такие планы?

– Двери в профессиональный футбол для меня не закрыты. Если кто-то позовет, появится хороший вариант, почему нет? Я же не заканчивал. Это понимают и президенты 2Drots. Контракт у меня до лета. Пока никто не звонил, но всегда могу переговорить и обсудить.

– Директор академии «Динамо» называл тебя одним из лучших. В глубине души нет разочарования, что Захарян и Тюкавин – «там», а ты – в Медиалиге?

– Может, у каких-то людей такое есть. Но я принимаю реальность и не завидую ребятам. Я за них рад. Если буду думать, почему так получилось, всю жизнь проведу в апатии.

Ты ведь тоже мог работать на Sky Sports. У людей складывается все по-разному, и нужно отталкиваться от того, что имеешь на данный момент, сегодня. С Костей и Арсеном мы на связи, поздравляем друг друга. Но у каждого свой путь. Дай бог им удачи, побед.

Огромного разочарования у меня нет. Все, конечно, могло сложиться иначе. Однако теперь нужно наслаждаться сегодняшним днем. Жизнь сама приведет тебя туда, куда надо. Тут уже повезет или нет. На каждого крутого всегда найдется кто-то еще круче. Чего завидовать, обижаться? – сказал форвард 2Drots.

В июле Терехов подписал контракт с 2Drots. Он дебютировал за «самураев» в матче Кубка России против «Строгино» (1:0) и отметился забитым мячом. Его гол был признан лучшим в первом раунде Фонбет Кубка России.

Ранее Терехов выступал за московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету игрока 40 матчей в РПЛ.