Анчелотти о Винисиусе: «Для нас он лучший игрок мира по-прежнему. Его уровень не удивляет»

Карло Анчелотти считает Винисиуса лучшим игроком мира.

«Он по-прежнему для нас лучший в мире и он очень скромный. Его уровень не удивляет», – сказал главный тренер «Реала».

В текущем сезоне Винисиус забил 13 голов и отдал 6 голевых передач за «Реал » во всех турнирах. Его подробная статистика здесь.

Винисиус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й