Анчелотти о Винисиусе: «Для нас он лучший игрок мира по-прежнему. Его уровень не удивляет»
Карло Анчелотти считает Винисиуса лучшим игроком мира.
«Он по-прежнему для нас лучший в мире и он очень скромный. Его уровень не удивляет», – сказал главный тренер «Реала».
В текущем сезоне Винисиус забил 13 голов и отдал 6 голевых передач за «Реал» во всех турнирах. Его подробная статистика здесь.
Винисиус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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