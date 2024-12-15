«Челси» интересны вратарь Кобель и вингер Адейеми из «Боруссии»
«Челси» проявляет интерес к двум футболистам «Боруссии».
Chelsea News со ссылкой на Sky Sport Deutschland передает, что внимание лондонцев привлекли голкипер Грегор Кобель и вингер Карим Адейеми. Отмечается, что 22-летнего немца с недавних пор представляет Али Барат, у которого хорошие отношения с английским клубом.
Кобель в текущем сезоне принял участие в 11 матчах Бундеслиги и пропустил 16 мячей. На счету Адейеми 5 игр и 2 гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Chelsea News
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем