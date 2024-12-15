«Челси» интересны вратарь Кобель и вингер Адейеми из «Боруссии»

«Челси» проявляет интерес к двум футболистам «Боруссии».

Chelsea News со ссылкой на Sky Sport Deutschland передает, что внимание лондонцев привлекли голкипер Грегор Кобель и вингер Карим Адейеми . Отмечается, что 22-летнего немца с недавних пор представляет Али Барат, у которого хорошие отношения с английским клубом.

Кобель в текущем сезоне принял участие в 11 матчах Бундеслиги и пропустил 16 мячей. На счету Адейеми 5 игр и 2 гола.