Марков не верит, что игроки могут прожить на 30 000 рублей: «Конечно, если запрешься дома и не будешь выходить... Но я бы так не смог»
Евгений Марков высказался о ежемесячных расходах футболистов.
– Сколько вам было бы достаточно денег для жизни в Воронеже?
– Ненавижу эти вопросы. У каждого свои потребности, какие‑то рамки.
– Верите, что футболисты могут прожить на 30 тысяч в месяц?
– Нет. Конечно, если ты запрешься дома и не будешь выходить, то сможешь прожить месяц на эти деньги. Но я бы так не смог, – сказал нападающий «Факела».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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