Марков не верит, что игроки могут прожить на 30 000 рублей: «Конечно, если запрешься дома и не будешь выходить... Но я бы так не смог»

Евгений Марков высказался о ежемесячных расходах футболистов.

– Сколько вам было бы достаточно денег для жизни в Воронеже?

– Ненавижу эти вопросы. У каждого свои потребности, какие‑то рамки.

– Верите, что футболисты могут прожить на 30 тысяч в месяц?

– Нет. Конечно, если ты запрешься дома и не будешь выходить, то сможешь прожить месяц на эти деньги. Но я бы так не смог, – сказал нападающий «Факела ».