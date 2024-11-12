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Марков о Дзюбе: «Отличный человек и народный футболист в какой-то мере. Открываешь статистику, а он лучший во всем»

Евгений Марков рассказал, можно ли считать Артема Дзюбу народным футболистом.

«Дзюба не народный футболист, а инородный. Шучу (смеется).

Конечно, это отличный человек, который хорошо играет в футбол, а также он очень мастеровитый. Его сложно сравнивать с Черенковым.

Но открываешь статистику, а Дзюба – лучший во всем, поэтому в какой-то мере Артем – народный футболист», – сказал нападающий «Факела». 

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Черенков
logoФакел
logoЕвгений Марков
logoЧемпионат.com
logoАкрон
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