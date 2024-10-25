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  • Форвард «Факела» Марков перед матчами с ЦСКА и «Локо»: «Сейчас такой чемпионат, что можно обыграть каждого. Два ближайших соперника — не исключение» 
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Форвард «Факела» Марков перед матчами с ЦСКА и «Локо»: «Сейчас такой чемпионат, что можно обыграть каждого. Два ближайших соперника — не исключение» 

Евгений Марков высказался в преддверии матчей «Факела» с ЦСКА и «Локо» в РПЛ.

«Для нас каждый матч имеет значение, поэтому везде выкладываемся на полную катушку. Считаю, что мы прибавляем в последних матчах. Даже в последней игре Кубка против «Зенита» играли хорошо, хоть и проиграли 0:1. К сожалению, не удалось забить, но в принципе по игре очень неплохо выглядели. Это была одна из наших лучших игр в сезоне. 

На это во многом повлияла победа в Грозном. С победами приходит уверенность. И думаю, всем было видно, как мы уверенно играли с «Зенитом». Люди не боялись принимать мячи и играть в футбол. Надеюсь, перенесем это на ближайшие выездные матчи с ЦСКА и «Локомотивом». Сейчас у нас такой чемпионат, что можно обыграть каждого. Два наших ближайших соперника — не исключение. Думаю, тренеры нам скажут, что надо сделать, и мы хорошо подготовимся», – сказал нападающий «Факела».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЦСКА
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logoЕвгений Марков
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