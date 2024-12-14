Трой Дини: «Не думаю, что Дьокереш – прирожденный бомбардир. Если бы он мог привести «МЮ» или «Арсенал» к титулу, они бы его уже купили»

Трой Дини сомневается в мастерстве Виктора Дьокереша.

– Какая из команд больше подошла бы Дьокерешу: «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»?

– Знаете, говоришь что-то, а через полгода тебе припоминают ролик с этими словами.

Я искренне считаю его хорошим футболистом, он очень много работает и все такое. Но я не думаю, что он прирожденный бомбардир.

Опять же, все будут напоминать о его статистике голов, я понимаю. Но я не думаю, что он сможет привести какую-либо из этих команд к чемпионству. Это всего лишь мое мнение. Если бы он был на это способен, они его бы уже купили, – заявил экс-форвард «Уотфорда».

Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами