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Виктор Дьокереш: «Роналду и Ибрагимович вдохновляют меня – они выходят за рамки ожидаемого. Мои лучшие качества – сила, реализация и умение оказываться в нужном месте»

Виктор Дьокереш рассказал, что его вдохновляют Криштиану Роналду и Златан.

26-летний шведский нападающий забил в этом сезоне 25 мячей и сделал 4 голевые передачи в 21 матче за «Спортинг» во всех турнирах.

«Игроки, которые меня вдохновляют – это Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Они выходят за рамки ожидаемого, и это меня впечатляет.

В современном футболе нужно быть физически сильным, обладать талантом, уметь общаться и хорошо сочетаться с партнерами по команде.

Три моих лучших качества – это сила, умение реализовывать моменты и часто оказываться в нужном месте», – сказал форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш в интервью для УЕФА.

Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами

«МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoВиктор Дьокереш
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗлатан Ибрагимович
logoКриштиану Роналду
logoСпортинг
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Швеции по футболу
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