Виктор Дьокереш: «Роналду и Ибрагимович вдохновляют меня – они выходят за рамки ожидаемого. Мои лучшие качества – сила, реализация и умение оказываться в нужном месте»
26-летний шведский нападающий забил в этом сезоне 25 мячей и сделал 4 голевые передачи в 21 матче за «Спортинг» во всех турнирах.
«Игроки, которые меня вдохновляют – это Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Они выходят за рамки ожидаемого, и это меня впечатляет.
В современном футболе нужно быть физически сильным, обладать талантом, уметь общаться и хорошо сочетаться с партнерами по команде.
Три моих лучших качества – это сила, умение реализовывать моменты и часто оказываться в нужном месте», – сказал форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш в интервью для УЕФА.
Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами
«МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг)
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