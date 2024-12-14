Арне Слот: «Ливерпуль» вдесятером играл лучше, чем в равных составах. Выдающийся прессинг. Но в домашних матчах с «Ноттингемом» и «Фулхэмом» терять очки не хочется»

Арне Слот отметил боевой дух «Ливерпуля» в игре с «Фулхэмом» (2:2).

«Многое произошло, но для меня главным было то, насколько впечатляюще мы играли вдесятером. Результат разочаровывающий, учитывая, что мы играли с «Фулхэмом » дома. В игре были длительные паузы, и это, возможно, нам помогло.

Мы бегали так, будто нас 11. Футболисты продемонстрировали выдающийся прессинг. В равных составах у нас было больше проблем, чем после удаления. Красные карточки случаются, и хорошо, что у нас такая команда, которую очень сложно обыграть.

Мы проиграли «Ноттингем Форест», потеряли очки в играх с «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В домашних матчах с «Ноттингемом » и «Фулхэмом» терять очки не хочется», – отметил главный тренер «Ливерпуля ».