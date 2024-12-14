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  • Слот про 2:2 с «Фулхэмом» в меньшинстве: «Не думаю, что мог просить игроков «Ливерпуля» о большем. Желание Робертсона играть с травмой говорит о его характере, но результат – красная»
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Слот про 2:2 с «Фулхэмом» в меньшинстве: «Не думаю, что мог просить игроков «Ливерпуля» о большем. Желание Робертсона играть с травмой говорит о его характере, но результат – красная»

Арне Слот удовлетворен игрой «Ливерпуля» в меньшинстве против «Фулхэма» (2:2).

«Не думаю, что мог просить игроков о большем, тем более после того, как мы остались в меньшинстве. Я не мог просить о большем в плане игры и результата. Конечно, мы могли набрать на два очка больше.

В начале матча всегда хочется действовать интенсивно, но уже 30 секунд спустя один из наших футболистов оказался на газоне и нуждался в медпомощи, так что мы не могли играть с еще большей интенсивностью.

Думаю, травма Робертсона была слишком серьезной, потому что обычно он играет быстрее. Его желание продолжать игру многое говорит о его характере, но результатом стала красная карточка. Я только думаю, был там офсайд или нет.

Матч был полон эмоций, мы были в меньшинстве, это разочаровывает. Но приятно увидеть такую игру после стольких неприятностей.

Мне сложно оценивать эпизод [с удалением], потому что я видел его только во время игры, как и рефери. Приходится принимать точку зрения ВАР. Понятно, насколько важны такие решения.

В итоге мы набрали одно очко, и я не думаю, что в этом виноват судья. Были моменты, когда могла быть показана желтая карточка, но они тонкие, а когда некоторые из них принимаются не в твою пользу, ты ожидаешь, что другие будут в твою. Однако сегодня я этого не почувствовал. Был эпизод, в котором одному из их футболистов, уже получившему желтую, можно было показывать вторую», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Матч 16-го тура АПЛ обслуживала бригада судей под руководством Тони Хэррингтона.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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