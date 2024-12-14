Ван Дейк о 2:2 с «Фулхэмом»: «Отличный камбэк «Ливерпуля» – это позитивный момент. Плохо, что пришлось играть вдесятером. Было ощущение, что арбитр нервничал»

Вирджил ван Дейк высказался о ничьей «Ливерпуля» в матче с «Фулхэмом» (2:2).

«Ливерпуль » остался в меньшинстве на 17-й минуте после удаления Эндрю Робертсона .

«Отличный камбэк – это позитивный момент. Плохо, что пришлось играть вдесятером, но мы сражались, пытались создавать моменты. Могли бы добиться большего, но забираем одно очко и движемся дальше.

Нужно сохранять спокойными. Сказать это проще, чем сделать. С ними всегда тяжело играть. Мы видели это в прошлом году и на прошлой неделе против «Арсенала». Нам пришлось переломить ход игры, продолжать бороться. Мы старались.

Я разговаривал с игроками «Фулхэма », у нас было ощущение, что арбитр [Тони Хэррингтон] нервничал. Мне показалось, что он не мог нормально поговорить с Робертсоном. Мы не можем сваливать всю вину на судью. Все говорят о том, что арбитров нужно защищать, но я не мог с ним поговорить.

Но в любом случае, не он причина того, что мы потеряли очки. Мы берем очки, теперь нужно быстро восстановиться и готовится к игре в среду», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.