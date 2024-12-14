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Белоус о Соболеве: «Сегодня он – ноль. Главное разочарование сезона, три вратаря набрали больше баллов за результативность»

Юрий Белоус назвал Александра Соболева главным разочарованием сезона.

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» в начале сезона. В 11 играх РПЛ за новый клуб у него нет голов и ассистов.

«Главное разочарование сезона – Соболев. Приходил он с задачей усилить команду. Такой форвард был нужен, но пока он явно выпадает из игры.

Есть статистика, что три вратаря за чемпионат набрали больше баллов за результативность. Я к стебу нормально отношусь. Ноль – он и есть ноль. Сегодня он – ноль. 

Посмотрим, что Соболев покажет весной. Думаю, после учебно-тренировочных сборов ему Сергей Семак даст шанс. Если он никак не реанимирует сам себя, то уверен, что Соболева отдадут в аренду», – заявил экс-президент «Москвы» и бывший вице-президент «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Белоус
logoЗенит
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