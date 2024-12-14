Пименов о «Зените»: «Бразильцы изживают себя, Клаудиньо стал заниматься не своим делом. Из-за наличия больших форвардов сваливаются на навал. Зачем? Это не Англия 80-х годов»

Руслан Пименов считает, что «Зенит» выиграет чемпионат РПЛ.

– Вы все равно уверены, что «Зенит» – чемпион.

– Да. Нынешнее положение вещей в таблице не означает, что все уже решено. У «Зенита» есть сборы и есть одна трансферная кампания для усиления. После сборов и трансферов команда добавит.

Для определения мест в тройке важно не то, как ты осень закончишь, важно – как пройдешь весну. У меня нет уверенности, что «Спартак» весной будет выглядеть так же мощно.

Единственная команда, которая жалеет, что начался отпуск – это именно «Спартак». С такой игрой эта команда реально могла стать чемпионом.

Но впереди сборы. Сергей Семак опытнее всех сейчас в плане умения проводить зимние сборы, их у него было достаточно именно в условиях РПЛ .

– С чем связан спад «Зенита» по осени?

– Бразильцы изживают себя в команде. Мой любимый игрок Клаудиньо стал заниматься не своим делом, когда идет в обыгрыш и теряет мячи.

Это можно делать, но у штрафной или в ее пределах. Не надо пытаться обводить всю команду соперника – мы в свое время в «Динамо» это объясняли Данни. Обводи, но в чужой штрафной.

А Клаудиньо сейчас обводит и вовсе на месте, отдает передачи поперек. Чем он славился? Быстрое мышление, неординарные решения, умение обыграть и техника. Все это пропало.

И меня очень удивила покупка Соболева . Я хорошо отношусь к нему, но получается, что из-за наличия больших форвардов «Зенит» стал сваливаться на навал. Зачем? Это ж не Англия 80-х годов.

Из бразильцев уважение к Мантуану . Вроде бы самый слабый из них, но как борется, отдается игре. Важно, что он спокойно выходит на замену и за счет этого стал игроком основы, – сказал бывший нападающий сборной России Руслан Пименов.