Дьяков о «Зените»: «Феерившие легионеры либо снизили требования к себе, либо нет мотивации. Плохая игра Клаудиньо, Вендел не так хорош. Так как в старте 90% иностранцев, отсюда и результат»

Виталий Дьяков связал неудачи «Зенита» с игрой легионеров.

«Проблема «Зенита » в том, что некоторые иностранцы, которые последние годы феерили и на которых была сделана ставка, либо снизили к себе требования, либо им уже приелось, нет мотивации. Может, растратили уже весь свой потенциал... Взять того же Клаудиньо : в этом сезоне на поле его почти никогда не вижу.

Так как стартовый состав «Зенита» состоит на 90 процентов из иностранцев, отсюда и результат.

Плохая игра Клаудиньо, возможно, Вендел не так хорош... Глушенков супер вписался, красавец. Такое ощущение, что он лет пять в команде. Но вот эти травмы... Нет Глушенкова – нет столько голов, такой феерии. Последние два матча тому показатель.

Когда дома с «Акроном» и «Крыльями» берут ноль очков... «Акрон », который они месяц-полтора назад обыгрывали 5:0, дома 1:2... «Зенит» и по игре, и по результату дает шанс соперникам», – отметил бывший защитник «Ростова».