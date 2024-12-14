Дьяков про РПЛ: «Зенит» не будет чемпионом, если соперники в себя поверят. «Спартак» пару матчей назад был в 8-9 очках от него, а сейчас – в 2. «Краснодар» рядом, «Локо» и «Динамо» не так далеко»
Виталий Дьяков допускает, что «Зенит» не защитит чемпионский титул.
«Этот сезон «Зенит» вроде так шикарно начал: забивали, феерили... И уже после пятого тура все сказали: «Зенит» уже чемпион, все ясно, понятно». Но сейчас мы видим, что нынешний «Зенит» такой же, каким был по ходу всего прошлого сезона. С ними можно и нужно играть.
Мы видим «Спартак», который пару матчей назад был в восьми или девяти очках от «Зенита», а сейчас уже в двух. «Краснодар» рядом, «Динамо» не так далеко.
Если соперники поверят в себя, то, думаю, «Зенит» не будет чемпионом. Конкуренция есть. Три команды. «Локомотив» и «Динамо» тоже не так далеко. За 12 туров спокойно можно отыгрывать гандикап», – сказал бывший защитник «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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