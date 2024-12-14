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  • Владислав Радимов: «Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но наибольшую опасность представляет «Спартак». Если усилятся, станут главным конкурентом команды из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство»
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Владислав Радимов: «Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но наибольшую опасность представляет «Спартак». Если усилятся, станут главным конкурентом команды из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство»

Владислав Радимов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками идет 3-м в Ми РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту» (по 39 баллов).

«Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но самую большую опасность для команды из Санкт‑Петербурга представляет «Спартак». Потому что тот ход, который они набрали, впечатляет. Пацаны поверили в [главного тренера Деяна] Станковича.

Если «Спартак» зимой усилится, то это, наверное, будет главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Краснодар» мы тоже не сбрасываем со счетов. Но им тоже надо усилить состав. Как оказалось, у них нет скамейки», – заявил бывший футболист «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
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