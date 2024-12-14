Владислав Радимов: «Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но наибольшую опасность представляет «Спартак». Если усилятся, станут главным конкурентом команды из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство»
Владислав Радимов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство.
После 18 туров «Спартак» с 37 очками идет 3-м в Ми РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту» (по 39 баллов).
«Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но самую большую опасность для команды из Санкт‑Петербурга представляет «Спартак». Потому что тот ход, который они набрали, впечатляет. Пацаны поверили в [главного тренера Деяна] Станковича.
Если «Спартак» зимой усилится, то это, наверное, будет главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство.
«Краснодар» мы тоже не сбрасываем со счетов. Но им тоже надо усилить состав. Как оказалось, у них нет скамейки», – заявил бывший футболист «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем