«Спартак» – лучшая команда России в 2024 году. Идеальный, эталонный футбол показывали подопечные Станковича в последних матчах». Пономарев о красно-белых

Владимир Пономарев назвал «Спартак» лучшей командой года.

«Спартак » – лучшая команда России в 2024 году. За игрой красно-белых было интереснее всего наблюдать.

Особенно в последних матчах. Идеальный, эталонный футбол показывали подопечные Деяна Станковича », – сказал бывший защитник ЦСКА.