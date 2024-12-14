«Спартак» – лучшая команда России в 2024 году. Идеальный, эталонный футбол показывали подопечные Станковича в последних матчах». Пономарев о красно-белых
Владимир Пономарев назвал «Спартак» лучшей командой года.
«Спартак» – лучшая команда России в 2024 году. За игрой красно-белых было интереснее всего наблюдать.
Особенно в последних матчах. Идеальный, эталонный футбол показывали подопечные Деяна Станковича», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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