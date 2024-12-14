Газзаев об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Михаил – патриот своей страны. Поздравляю его и грузинский народ. Он проявил себя у меня в «Алании» с лучшей стороны»
«Поздравляю Михаила Гурамовича! Это человек, который многого добился в спорте и нет сомнений, что он будет успешен и в политике. Михаил начинал свой путь спортсмена в «Алании». Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Становился чемпионом!
Я абсолютно уверен, что он справится с этой очень высокой и ответственной должностью, потому что Михаил – настоящий патриот своей страны и своего народа, интересы которого он всегда будет отстаивать. Я поздравляю Михаила Гурамовича и грузинской народ с таким выбором!» – сказал экс-тренер «Алании» и ЦСКА.
Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».
В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов.
Новый президент Грузии – экс-игрок «Ман Сити» и чемпион России в «Алании» Газзаева
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