Джанашия об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Среди футболистов тоже есть умные! Все будет прекрасно»

Заза Джанашия отреагировал на избрание Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

«Михаил давно занимается политикой, был депутатом. Думаю, что все будет прекрасно.

Вы не смотрите, что он футболист! Среди футболистов тоже есть умные!» – сказал экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии.

Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».

В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов.

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