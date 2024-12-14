Кавазашвили об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Он улучшит отношения с великой Россией. Многие грузины помнят, как Российская империя помогла Грузии восстановить территории»

Анзор Кавазашвили отреагировал на избрание Михаила Кавелашвили президентом.

53-летний экс-футболист Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах президента Грузии. Он занимал пост депутата парламента Грузии с 2016 года.

«Избранный президентом Грузии бывший футболист Кавелашвили улучшит отношения с великой Россией. Это первые шаги для сближения и тесного контакта двух православных народов. Действующее грузинское руководство постепенно выстраивает отношение с нашей страной. Мы всегда должны друг другу помогать. Многие грузины помнят, как Российская империя помогла Грузии восстановить свои территории, изгнав османов и персов.

Президентом Грузии является бывший футболист, мэром Тбилиси является бывший футболист [Каха Каладзе]. То, что футболисты становятся во главе государства, говорит о том, что интеллектуальные способности футболистов находятся на высоком уровне.

Грузины очень любят футбол! После идет борьба, а дальше – песни за столом, с едой и виной (смеется). Грузинский народ умеет и в футбол играть хорошо, и петь хорошо, и, надеюсь, руководить хорошо! Так что Грузия взяла курс на сближение с Россией!» – заявил бывший вратарь сборной СССР.

Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».

В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов.

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