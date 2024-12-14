  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кавазашвили об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Он улучшит отношения с великой Россией. Многие грузины помнят, как Российская империя помогла Грузии восстановить территории»
16

Кавазашвили об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Он улучшит отношения с великой Россией. Многие грузины помнят, как Российская империя помогла Грузии восстановить территории»

Анзор Кавазашвили отреагировал на избрание Михаила Кавелашвили президентом.

53-летний экс-футболист Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах президента Грузии. Он занимал пост депутата парламента Грузии с 2016 года. 

«Избранный президентом Грузии бывший футболист Кавелашвили улучшит отношения с великой Россией. Это первые шаги для сближения и тесного контакта двух православных народов. Действующее грузинское руководство постепенно выстраивает отношение с нашей страной. Мы всегда должны друг другу помогать. Многие грузины помнят, как Российская империя помогла Грузии восстановить свои территории, изгнав османов и персов.

Президентом Грузии является бывший футболист, мэром Тбилиси является бывший футболист [Каха Каладзе]. То, что футболисты становятся во главе государства, говорит о том, что интеллектуальные способности футболистов находятся на высоком уровне.

Грузины очень любят футбол! После идет борьба, а дальше – песни за столом, с едой и виной (смеется). Грузинский народ умеет и в футбол играть хорошо, и петь хорошо, и, надеюсь, руководить хорошо! Так что Грузия взяла курс на сближение с Россией!» – заявил бывший вратарь сборной СССР.

Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель». 

В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов. 

Новый президент Грузии – экс-игрок «Ман Сити» и чемпион России в «Алании» Газзаева

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная Грузии по футболу
logoвысшая лига Грузия
Политика
Михаил Кавелашвили
logoАнзор Кавазашвили
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в воскресенье
36сегодня, 10:45
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Кальяри», «Наполи» против «Удинезе», «Ювентус» сыграет с «Венецией»
1031 минуту назадLive
Роман Павлюченко: «Для меня Москва и Лондон одно и то же по ценам. Но сейчас курс фунта чуть другой, Лондон чуть дороже. Когда я был в Англии, курс был 45 рублей, а сейчас, наверное, 145»
1233 минуты назад
«Ахмат» не планирует увольнять Ташуева до весны (Sport24)
647 минут назад
Флик о дисквалификации: «Принимаю это. Я лишь прошу одних критериев для всех. У «Барсы» фантастическое поведение с судьями – отличается от прошлого сезона»
20сегодня, 13:27
Бензема не включил Мбаппе в топ-3 в голосовании за лучшего французского игрока сезона. У них «глубокая враждебность» друг к другу (L’Équipe)
22сегодня, 13:12
Орлов о словах про договорные матчи: «Меня неправильно поняли, фразы вырваны из контекста. Сейчас договорняков в нашем футболе нет. Как ты скажешь легионеру не выигрывать?»
66сегодня, 13:01
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо», «Севилья» против «Сельты», «Эспаньол» – «Осасуна»
17сегодня, 13:00Live
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
сегодня, 13:00Спецпроект
Энрике о «ПСЖ»: «Вы критикуете, но это мой лучший сезон по статистике. Журналисты говорили, что у нас даже не лучшая команда во Франции. Я вижу только позитив»
6сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Я ничего плохого про Красножана не сказал. Наоборот! Обидно, что Смородская его уволила»
114 минут назад
«Арсенал» – «Эвертон». Льюис-Скелли и Сака в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
721 минуту назад
«Ливерпуль» – «Фулхэм». Салах и Трент играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
521 минуту назад
«Кальяри» – «Аталанта». Ретеги и де Кетеларе играют. Онлайн-трансляция
130 минут назадLive
Трент о сезоне «Ливерпуля»: «Возьмем несколько трофеев, думаю. Мы показали, на что способны, обыгрывая лучшие команды мира»
651 минуту назад
«Аугсбург» – «Байер». Виртц и Титц играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
255 минут назад
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
355 минут назад
«Вальядолид» возглавил аргентинец Кокка, тренировавший Мексику. Команда Роналдо идет предпоследней в Ла Лиге
158 минут назад
Владислав Радимов: «Спартак» – наибольшая опасность для «Зенита». Если усилятся, станут главным конкурентом в борьбе за чемпионство»
18сегодня, 12:33
Джанашия об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Среди футболистов тоже есть умные! Все будет прекрасно»
9сегодня, 12:17
Рекомендуем