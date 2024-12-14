Сергей Силкин: «Краснодару» не дадут стать чемпионом в год столетия «Зенита». Шансы есть, но это почти невозможно»

Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в Мир РПЛ.

«Шансы «Краснодара » на чемпионство? Они есть, но вы же понимаете, что это практически невозможно. В год столетия «Зенита » им не дадут это сделать.

А так мне нравится, как играют «быки», Кордоба и Сперцян – ведущие футболисты. За их игрой приятно наблюдать. Главное, чтобы команда не завалила весну, как это было в прошлом сезоне», – цитирует бывшего главного тренера московского «Динамо» «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» набрал 39 очков и лидирует в таблице. «Зенит» имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям.