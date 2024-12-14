Мбаппе признался, что по-прежнему болеет за «ПСЖ»: «Я все еще парижанин»
Килиан Мбаппе заявил, что по-прежнему поддерживает «ПСЖ».
«Я все еще парижанин. Но теперь я болельщик», – сказал форвард «Реала» на встрече с детьми с ограниченными возможностями.
Напомним, ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ», а летом перешел в «Реал» на правах свободного агента.
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