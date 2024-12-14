Аббосбек Файзуллаев второй год подряд признан лучшим футболистом Узбекистана.

Помимо полузащитника ЦСКА, на награду также претендовали вратарь Уткир Юсупов («Навбахор») и защитник Абдукодир Хусанов («Ланс»).

В 2023-м Файзуллаев также признавался лучшим футболистом года.