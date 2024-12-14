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Файзуллаев второй год подряд признан лучшим футболистом Узбекистана

Аббосбек Файзуллаев второй год подряд признан лучшим футболистом Узбекистана.

Помимо полузащитника ЦСКА, на награду также претендовали вратарь Уткир Юсупов («Навбахор») и защитник Абдукодир Хусанов («Ланс»).

В 2023-м Файзуллаев также признавался лучшим футболистом года.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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