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  • В УЕФА недовольны раскрытием деталей обсуждения по будущему России: «Неуместный и неточный контент. Разочарованы, что кто-то нарушил доверие в попытке заработать политические очки»
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В УЕФА недовольны раскрытием деталей обсуждения по будущему России: «Неуместный и неточный контент. Разочарованы, что кто-то нарушил доверие в попытке заработать политические очки»

В УЕФА недовольны раскрытием деталей обсуждения санкций в отношении России.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщил, что президент Греческой федерации футбола поднял вопрос о возвращении молодежных и юношеских сборных России на международную арену. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси, однако предложение не приняли после выступления Андрея Шевченко.

«Как указано в повестке дня, одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов. Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей.

Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков.

Обращаем ваше внимание, что программа УЕФА для руководителей высшего звена, введенная в 2005 году, действует на стратегическом перекрестке между футбольной политикой и развитием. Такие встречи проводятся раз в два года с участием высших представителей всех 55 ассоциаций-членов (президентов и генеральных секретарей) и помогают им в принятии решений, предоставляя, анализируя и обсуждая соответствующие факты и цифры по стратегическим вопросам для дальнейшего развития игры, особенно в организационных и деловых аспектах.

Такие заседания предназначены исключительно для открытого обсуждения и обмена мнениями, а не для принятия официальных решений или проведения голосования. Последнее заседание состоялось в Каннах 18 сентября 2024 года», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoАндрей Шевченко
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoсборная Греции по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoсборная Черногории по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoАБФФ
logoУАФ
Федерация футбола Греции
Федерация футбола Боснии и Герцеговины
ТАСС
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