Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков. Ему было 75

Экс-футболист и тренер Анатолий Коньков умер на 76-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Коньков был серебряным призером чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР по футболу. За сборную СССР экс-полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 8 голов. Также в составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в 1976 году.

Во время игровой карьеры Коньков выступал за «Авангард» из Краматорска, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». В составе «Динамо» он четыре раза побеждал в чемпионате СССР (1975, 1977, 1980, 1981), завоевывал Кубок СССР (1978), Кубок обладателей кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).

По ходу тренерской карьеры Коньков возглавлял «Таврию», «Шахтер», «Зенит», «Ворсклу», «Сталь» из Алчевска, «Интер» из Баку, а также молодежную и основную сборные Украины .