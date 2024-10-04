Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков. Ему было 75
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Коньков был серебряным призером чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР по футболу. За сборную СССР экс-полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 8 голов. Также в составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в 1976 году.
Во время игровой карьеры Коньков выступал за «Авангард» из Краматорска, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». В составе «Динамо» он четыре раза побеждал в чемпионате СССР (1975, 1977, 1980, 1981), завоевывал Кубок СССР (1978), Кубок обладателей кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).
По ходу тренерской карьеры Коньков возглавлял «Таврию», «Шахтер», «Зенит», «Ворсклу», «Сталь» из Алчевска, «Интер» из Баку, а также молодежную и основную сборные Украины.
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