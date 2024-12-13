Мостовой про Угальде: «Обладает инстинктом убийцы. Вратари соперников «Спартака» его уже боятся»

Александр Мостовой похвалил Манфреда Угальде.

«Успехи «Спартака » в последние месяцы напрямую связаны с результативной игрой Угальде . Человек реализует каждый момент, что позволяет команде играть с преимуществом в счете.

Угальде обладает инстинктом убийцы – важнейшим качеством для хорошего нападающего. Думаю, вратари соперников «Спартака» его уже боятся», – сказал бывший полузащитник красно-белых.