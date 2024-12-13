Мостовой про Угальде: «Обладает инстинктом убийцы. Вратари соперников «Спартака» его уже боятся»
Александр Мостовой похвалил Манфреда Угальде.
«Успехи «Спартака» в последние месяцы напрямую связаны с результативной игрой Угальде. Человек реализует каждый момент, что позволяет команде играть с преимуществом в счете.
Угальде обладает инстинктом убийцы – важнейшим качеством для хорошего нападающего. Думаю, вратари соперников «Спартака» его уже боятся», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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