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Гуренко о будущем Тикнизяна: «Локомотив» — это имя в Европе, но «Бетис» — шаг вперед. Поиграть в Ла Лиге — это прилично»

Сергей Гуренко высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Бетис».

Сообщалось, что испанский клуб рассматривает трансфер защитника «Локомотива» с прицелом на летнее трансферное окно. Также Тикнизян интересен «Севилье».

«Приятно, что Тикнизяном интересуются. Это хороший и добротный крайний защитник. Парень этого заслуживает. Но пока он только в списке, еще не перешел. Контракты вообще любят тишину. Нехорошо, когда информация вылезает. Потому что когда тихо, без суеты, то больше шансов подписать контракт. Это я на своем опыте знаю.

«Локомотив» — это имя в Европе, клуб знают. Но «Бетис» — это шаг вперед относительно «Локомотива», особенно сейчас. К тому же домой ты всегда успеешь вернуться. Поиграть в чемпионате Испании — это прилично. Уровень нашего чемпионата мы вообще сейчас сравнить не можем, чего мы стоим», — сказал бывший футболист «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoНаир Тикнизян
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