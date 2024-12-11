Трансфер Тикнизяна в «Севилью» зависит от решения по Барко, арендованному у «Брайтона» («СЭ»)

Сроки возможного перехода Наира Тикнизяна в «Севилью» зависят от Валентина Барко.

20-летний аргентинский защитник, права на которого принадлежат «Брайтону », выступает за андалусийцев на правах аренды до окончания сезона-2024/25. Однако у английского клуба есть опция досрочного возвращения игрока зимой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », если «Брайтон» отзовет Валентина Барко из аренды в январе, «Севилья» сделает предложение «Локомотиву » по переходу Тикнизяна уже в зимнее трансферное окно. Однако, вероятнее всего, арендное соглашение аргентинца не будет прервано. В таком случае «Севилья» планирует вернуться к трансферу Тикнизяна летом.

В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 16 матчей в Мир РПЛ , в которых забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Подробную статистику Тикнизяна можно увидеть здесь.