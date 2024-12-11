  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трансфер Тикнизяна в «Севилью» зависит от решения по Барко, арендованному у «Брайтона» («СЭ»)
5

Трансфер Тикнизяна в «Севилью» зависит от решения по Барко, арендованному у «Брайтона» («СЭ»)

Сроки возможного перехода Наира Тикнизяна в «Севилью» зависят от Валентина Барко.

20-летний аргентинский защитник, права на которого принадлежат «Брайтону», выступает за андалусийцев на правах аренды до окончания сезона-2024/25. Однако у английского клуба есть опция досрочного возвращения игрока зимой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если «Брайтон» отзовет Валентина Барко из аренды в январе, «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по переходу Тикнизяна уже в зимнее трансферное окно. Однако, вероятнее всего, арендное соглашение аргентинца не будет прервано. В таком случае «Севилья» планирует вернуться к трансферу Тикнизяна летом.

В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 16 матчей в Мир РПЛ, в которых забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Подробную статистику Тикнизяна можно увидеть здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНаир Тикнизян
logoБрайтон
logoСевилья
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoВалентин Барко
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тикнизян недоволен своей игрой в 1-й части сезона: «Речь идет о пользе для «Локо», есть вопросы к самому себе. Постараюсь их решить»
159 декабря, 06:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Пирс Морган: «Не выдержу 10 лет нытья журналистов по поводу ЧМ-2034 в Саудовской Аравии. Как и в случае с Катаром, они отбросят моральные возражения и поедут туда веселиться»
415 минут назад
Испания, Португалия и Марокко примут ЧМ-2030. В Аргентине, Уругвае и Парагвае пройдет по одному матчу
3237 минут назад
ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. ФИФА официально объявила
7641 минуту назад
Болельщики «Севастополя» направили письмо Путину с просьбой помочь с допуском команд Крыма в систему профессионального футбола России: «До каких пор мы будем покорно терпеть санкции ФИФА и УЕФА?»
6251 минуту назад
Мбаппе пройдет медосмотр завтра. Возвращение форварда «Реала» к матчу с «Райо» практически исключено, участие в финале Межконтинентального кубка под вопросом
152 минуты назад
Лига Европы. «Фенербахче» принимает «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм» и ПАОК Чалова и Оздоева проведут свои матчи в четверг
2259 минут назадLive
«Реал» все более пессимистичен по поводу трансфера Дэвиса. Клуб хочет получить окончательный ответ от защитника «Баварии» не позднее января (Cadena SER)
21сегодня, 15:27
Инфантино о ЧМ-2026: «104 Супербоула за один месяц – три страны, 48 команд»
32сегодня, 15:26
Депутат Свищев о Fan ID: «Сейчас не лучшее время для отмены. На аренах стало безопаснее, времена беспокойные, надо с пониманием отнестись к этой мере»
72сегодня, 15:09
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 
46сегодня, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Талалаев: «Есть собаки, которые преданнее, порядочнее и воспитаннее многих людей. Я совершенствуюсь, расту, но сильные качества остаются сильными, а слабые – слабыми»
1 минуту назад
Петржела о желании Дугласа играть за Бразилию: «Зачем ему тогда гражданство РФ? Комедия! В сборной России должны быть воспитанники, а не иностранцы «Зенита»
3 минуты назад
Суперкубок Германии будет носить имя Беккенбауэра
5 минут назад
Анатолий Бышовец: «Наши судьи – худшие игроки РПЛ на поле. Проблемы судейства – болезнь, требующая жестких решений. Предсказуемость решений арбитров не позволяет нам развиваться»
213 минут назад
Межконтинентальный кубок. «Ботафого» сыграет с «Пачукой»
422 минуты назад
Мостовой о Пиняеве: «Лучший молодой российский футболист. Его не всегда используют – в прошлом сезоне держали в запасе, в этом тоже. Не чувствует себя основным игроком «Локо»
325 минут назад
«МЮ» может подписать 17-летнего защитника Леона за 3 млн фунтов на замену Шоу. Парагвайцем интересовались «Арсенал» и «Сити»
136 минут назад
Аршавин о рекомендации комитета Госдумы по спорту отклонить отмену Fan ID: «Удивлен, что этот вопрос вообще рассматривали»
1сегодня, 15:17
Челоянц о словах Макгиди про премиальные: «Я им что, кассир? Эйден – хороший парень, но и хороший выдумщик. Никаких сумок никогда не было, мог зайти в раздевалку и сказать – лично обещаю премию »
10сегодня, 15:12
Александр Сильянов: «Вожу в Дубай друзей, они никогда не были на море. Все для друзей»
3сегодня, 14:55
Рекомендуем