Трансфер Тикнизяна в «Севилью» зависит от решения по Барко, арендованному у «Брайтона» («СЭ»)
Сроки возможного перехода Наира Тикнизяна в «Севилью» зависят от Валентина Барко.
20-летний аргентинский защитник, права на которого принадлежат «Брайтону», выступает за андалусийцев на правах аренды до окончания сезона-2024/25. Однако у английского клуба есть опция досрочного возвращения игрока зимой.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», если «Брайтон» отзовет Валентина Барко из аренды в январе, «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по переходу Тикнизяна уже в зимнее трансферное окно. Однако, вероятнее всего, арендное соглашение аргентинца не будет прервано. В таком случае «Севилья» планирует вернуться к трансферу Тикнизяна летом.
В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 16 матчей в Мир РПЛ, в которых забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Подробную статистику Тикнизяна можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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