«Севилья» продолжает следить за Тикнизяном. Предложений пока не поступало («СЭ»)

Наир Тикнизян по-прежнему интересен «Севилье».

По данным «Спорт-Экспресса», испанский клуб внимательно наблюдает за игроком. Однако на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис «Локо » не поступало.

В сентябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде защитника.

Напомним, в этом сезоне 25-летний футболист сборной Армении провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал ассист.