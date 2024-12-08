«Севилья» продолжает следить за Тикнизяном. Предложений пока не поступало («СЭ»)
Наир Тикнизян по-прежнему интересен «Севилье».
По данным «Спорт-Экспресса», испанский клуб внимательно наблюдает за игроком. Однако на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис «Локо» не поступало.
В сентябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде защитника.
Напомним, в этом сезоне 25-летний футболист сборной Армении провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал ассист.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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