Тикнизян недоволен своей игрой в 1-й части сезона: «Речь идет о пользе для «Локо», есть вопросы к самому себе. Постараюсь их решить»
Наир Тикнизян недоволен своей игрой в осенней части сезона.
В последних двух матчах защитник «Локомотива» выходил на замену.
— Собой доволен в первой части сезона?
— Нет, категорично. Я хотел бы сейчас быть откровенным, но просто отвечу, что нет.
— Дело в тебе?
— Всегда спрашиваю только с себя, но всегда есть но.
— Факт игрового времени?
— Мне его давали достаточно. Речь идет о пользе для команды, есть вопросы к самому себе. Постараюсь их решить. Я уже бывал в таких ситуациях, футбол не только про победы, но и про поражения. Тяжело в 25 лет выходить из подобного, но у меня все хорошо, просто нужно подкорректировать.
— Увидим нового Наира весной?
— Я такими лозунгами не говорю, я просто буду работать.
— Работа с психологом?
— Нет, вопрос не в этом. Тут другие вещи, — сказал Тикнизян.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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