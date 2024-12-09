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Тикнизян недоволен своей игрой в 1-й части сезона: «Речь идет о пользе для «Локо», есть вопросы к самому себе. Постараюсь их решить»

Наир Тикнизян недоволен своей игрой в осенней части сезона.

В последних двух матчах защитник «Локомотива» выходил на замену.

— Собой доволен в первой части сезона?

— Нет, категорично. Я хотел бы сейчас быть откровенным, но просто отвечу, что нет.

— Дело в тебе?

— Всегда спрашиваю только с себя, но всегда есть но.

— Факт игрового времени?

— Мне его давали достаточно. Речь идет о пользе для команды, есть вопросы к самому себе. Постараюсь их решить. Я уже бывал в таких ситуациях, футбол не только про победы, но и про поражения. Тяжело в 25 лет выходить из подобного, но у меня все хорошо, просто нужно подкорректировать.

— Увидим нового Наира весной?

— Я такими лозунгами не говорю, я просто буду работать.

— Работа с психологом?

— Нет, вопрос не в этом. Тут другие вещи, — сказал Тикнизян.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoНаир Тикнизян
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
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