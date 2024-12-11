Роналду о ЧМ-2034: «Поздравляю друзей из Саудовской Аравии. Это событие станет историческим, уверен»

Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с получением ЧМ-2034.

Сегодня об этом официально объявила ФИФА.

Саудовская Аравия была единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2034 году.

«Поздравляю всех моих друзей в Саудовской Аравии.

Я знаю, как все вы гордитесь сегодня, и я уверен, что ЧМ-2034 станет историческим событием», – написал нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии.