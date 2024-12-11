Роналду о ЧМ-2034: «Поздравляю друзей из Саудовской Аравии. Это событие станет историческим, уверен»
Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с получением ЧМ-2034.
Сегодня об этом официально объявила ФИФА.
Саудовская Аравия была единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2034 году.
«Поздравляю всех моих друзей в Саудовской Аравии.
Я знаю, как все вы гордитесь сегодня, и я уверен, что ЧМ-2034 станет историческим событием», – написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем