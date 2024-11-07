Фердинанд поздравил Де Хеа с 34-летием: «Как хорошее вино». Испанец опубликовал эмодзи сердца и старика в ответ
Рио Фердинанд поздравил Давид Де Хеа с днем рождения.
Сегодня бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед», выступающему за «Фиорентину», исполнилось 34 года, а Фердинанду – 46 лет. «МЮ» поздравил обоих.
«Мы как хорошее вино 🍷😂🎂», – написал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд, отреагировав на пост клуба.
Де Хеа ответил Фердинанду, опубликовав эмодзи сердца и старика: «❤️👴🏻».
Испанский голкипер провел 10 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах в текущем сезоне.
В 4 играх Де Хеа не пропустил ни одного гола. Подробную статистику испанца можно изучить здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Рио Фердинанда
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