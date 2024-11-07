Фердинанд поздравил Де Хеа с 34-летием: «Как хорошее вино». Испанец опубликовал эмодзи сердца и старика в ответ

Рио Фердинанд поздравил Давид Де Хеа с днем рождения.

Сегодня бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед », выступающему за «Фиорентину», исполнилось 34 года, а Фердинанду – 46 лет. «МЮ» поздравил обоих.

«Мы как хорошее вино 🍷😂🎂», – написал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд , отреагировав на пост клуба.

Де Хеа ответил Фердинанду, опубликовав эмодзи сердца и старика: «❤️👴🏻».

Испанский голкипер провел 10 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах в текущем сезоне.

В 4 играх Де Хеа не пропустил ни одного гола. Подробную статистику испанца можно изучить здесь .