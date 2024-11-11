У Де Хеа первый ассист в клубной карьере –Кину в матче с «Вероной». Единственная голевая до этого была в товарищеском матче с Аргентиной в 2018-м

Давид Де Хеа впервые отдал голевую передачу в официальном матче.

Голкипер «Фиорентины» отдал ассист на третий гол Мойзе Кина на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча с «Вероной» (3:1) в 12-м туре Серии А.

Ранее Де Хеа ни разу не отдавал голевых передач в матчах за клубы. Единственный ассист в карьере голкипер сделал в товарищеском матче Испании и Аргентины (6:1) в марте 2018 года.