У Де Хеа первый ассист в клубной карьере –Кину в матче с «Вероной». Единственная голевая до этого была в товарищеском матче с Аргентиной в 2018-м
Давид Де Хеа впервые отдал голевую передачу в официальном матче.
Голкипер «Фиорентины» отдал ассист на третий гол Мойзе Кина на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча с «Вероной» (3:1) в 12-м туре Серии А.
Ранее Де Хеа ни разу не отдавал голевых передач в матчах за клубы. Единственный ассист в карьере голкипер сделал в товарищеском матче Испании и Аргентины (6:1) в марте 2018 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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