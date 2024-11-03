«Фиорентина» выиграла 7 матчей подряд. У Де Хеа 4 сухих игры кряду на выезде в Серии А – это 3-й случай в истории клуба
«Фиорентина» продлила победную серию до 7 матчей.
Сегодня команда из Флоренции обыграла «Торино» (1:0) на выезде в 11-м туре Серии А.
«Фиорентина» побеждает в 7 матчах подряд о всех турнирах – последний раз «фиалки» теряли очки в матче с «Эмполи» (0:0) 29 сентября.
Кроме того, «Фиорентина» провел всухую 4-й подряд выездной матч в Серии А – во всех этих играх в воротах играл Давид Де Хеа.
Прежде подобные серии удавались команде лишь дважды в истории – в 1966 и в 2007 годах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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